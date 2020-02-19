سيناتور أمريكي يلتقي ظريف ويناقش معه مقتل سليماني

كشف السيناتور الأمريكي كريس مرفي عن عقده لقاء مع وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية كونيكتيكت، الثلاثاء، إنه التقى ظريف، وناقش معه قضايا عدة، مثل التوترات التي نتجت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والحرب في اليمن، والسجناء الأمريكيين في إيران.

وكتب السيناتور الديمقراطي في منشور له قائلا: "لا أعلم إن كان لقاء بظريف سيصنع فارقا"، وتابع قائلا: "أنا لست الرئيس أو وزير الخارجية، بل مجرد سيناتور أمريكي، لا يمكن أن أقوم بخطوات دبلوماسية بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة بأكملها، ولا أدعي أنني في مكان يخولني أن أقوم بذلك".

وأوضح: "لكن إذا لم يجر ترامب محادثات مع إيران، فيجب على غيره القيام بذلك، والكونغرس شريك في الحكومة، ومسؤول مع السلطة التنفيذية عن وضع السياسة الخارجية، غياب الحوار يترك الأمم تخمن نوايا خصومها، والتخمين الخاطئ يمكن أن يقود لأخطاء كارثية"، على حد تعبيره.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سئل عن هذا اللقاء، ليجيب قائلا عن ظريف: "هذا الرجل مدرج على العقوبات الأمريكية، إنه وزير خارجية الدولة التي أسقطت طائرة تجارية، ولم تسمل الصناديق السوداء بعد".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "هذا وزير خارجية دولة قتلت أمريكيا في 27 ديسمبر/ كانون أول، ووزير خارجية الدولة الأكثر رعاية للإرهاب في العالم والراعي الأكبر في العالم لمعاداة السامية، إذا التقيا لا أعلم عما تحدثا، أتمنى أن يكونا قد رسخا السياسة الأمريكية لا سياستهما"، على حد تعبيره.