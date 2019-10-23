سيناتور اميركي يدعو واشنطن لفتح حوار مع الاسد

دعا السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، راند بول، إلى دخول الولايات المتحدة في حوار مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال بول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء: "يجب أن ننظر إلى الأمور بشكل واقعي... وهناك أمور لا تعجبنا في ما يخص الأنظمة الاستبدادية... لكننا نتعامل معها كل يوم".

وتابع السيناتور الأمريكي: "أعتقد أن الأسد سيبقى، ولا يمكن تحقيق السلام إلا بعد بدء الحوار معه".

ودعا راند بول الإدارة الأمريكية إلى أن تكون منفتحة على مختلف الإمكانيات في ما يخص الأسد والمفاوضات معه.

وخلال جلسة الاجتماع، أكد المبعوث الأمريكي للشأن السوري، جيمس جيفري، أن الموقف الأمريكي يتمثل في رفض الحوار مع الرئيس السوري، بشار الأسد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاطه.