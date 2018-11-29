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سيناتور جمهوري يعيق تحويل 38 مليار دولار لإسرائيل

سيناتور جمهوري يعيق تحويل 38 مليار دولار لإسرائيل
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