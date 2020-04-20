سيناتور روسي: قد نشهد حربا سياسية بين الصين والولايات المتحدة ذات صبغة جرثومية

قال عضو المجلس الاتحادي الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، أليكسي بوشكوف، إن حربا سياسية ذات صبغة جرثومية يمكن أن تحدث بين الولايات المتحدة والصين.

وقال السيناتور الروسي على صفحته في "تويتر" إن الوضع سيتطور ليصل إلى مثل هذه النقطة، إذا قررت الولايات المتحدة توجيه الاتهام ضد الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا.

أوضح بوشكوف أن حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة، أمر متوقع منذ زمن طويل.

وأضاف السيناتور الروسي: "في البداية أخذ هذا الصدام شكل حرب تجارية، ولكن إذا قررت الولايات المتحدة اتهام الصين بإخفاء معلومات عن COVID-19 عمدا، فإن هذا الصدام يمكن أن يتخذ شكل حرب سياسية بصبغة جرثومية".

وقد ازداد التوتر في العلاقات العلاقات الأمريكية - الصينية، بعد انتقاد واشنطن لبكين في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا، ولم تستبعد إخفاء الصين لمعلومات حول سبب تفشي الفيروس، وطالبت بكين بالكشف عن مصدره.

من جانبها نفت الصين صحة هذه الاتهامات وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونفينغ، الخميس الماضي، إن بلادها اتخذت منذ البداية موقفا شفافا ومسؤولا بشأن نشر البيانات حول وباء فيروس كورونا، ولم تخف أي شيء.