سيول جارفة تودي بحياة 8 أشخاص بأربيل

أودت سيول جارفة ضربت محافطة أربيل في إقليم كردستان العراق بحياة 8 أشخاص.

وتشهد اربيل منذ الليلة الماضية تساقطا غزيرا للأمطار وانخفاضا في درجات الحرارة، كما غرقت مجموعة من شوارعها.

ودخلت السلطات في المحافظة في حالة إنذار قصوى لمساعدة المتضررين وتصريف المياه التي أغرقت المدينة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في بيان صحفي: "لسوء الحظ، هناك الكثير من الفيضانات في المناطق الحدودية لمحافظة أربيل من حوالي الساعة 4:00 صباحا، والمناطق المتضررة من الفيضانات ليست سهلة أمام الفرق للوصول إليها".