سي إن إن: الولايات المتحدة سترسل 500 جندي إلى السعودية

ذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة بصدد إرسال 500 جندي أمريكي إلى قاعدة الأمير سلطان شرق العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين دفاعيين اثنين لم تكشف عنهما، أن هناك قوة صغيرة حاليا في الموقع مع وجود استعدادات لاستقبال بطارية لنظام الدفاع باتريوت وتطوير مدرج للطائرات.

وتقول الولايات المتحدة إنها ملتزمة بمساعدة السعودية ضد أي عدوان إيراني محتمل.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأنه لم يتم إخطار الكونغرس رسميا بنشر القوات، غير أنها نقلت عن مسؤول لم تكشف عنه أن إعلانا في هذا الصدد متوقع بحلول الأسبوع المقبل. (د ب أ)