"سي إن إن": كوريا الشمالية وسّعت قاعدة مهمة للصواريخ بعيدة المدى

بيونغ يانغ طوّرت قاعدتها في يونغجيو-دونغ في المناطق الجبلية الداخلية

أكدت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن كوريا الشمالية وسّعت قاعدة مهمة للصواريخ بعيدة المدى في الأشهر التي تلت القمة التاريخية بين زعيمها كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت القناة إن ما نشر أمس الأربعاء من صور التقطتها الأقمار الاصطناعية، يؤكد أن بيونغ يانغ طوّرت قاعدتها في يونغجيو-دونغ في المناطق الجبلية الداخلية، وبنت منشأة لم يتم التعرف عليها بشكل علني.

واعتبر خبراء "سي إن إن" أن مكان الموقع مناسب لإيواء الصواريخ الكورية الشمالية بعيدة المدى الجديدة وبينها تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.

وصرّح البنتاغون: "نحن نراقب كوريا الشمالية عن كثب، لكن لا يمكننا التحدث عن مسائل استخباراتية".

وأثناء لقائهما في سنغافورة في يونيو الماضي، تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إعلان مشترك بـ"نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية، دون تحديد الوسائل التي ستستخدم لتحقيق ذلك.

وأعرب الرئيس الأمريكي مؤخرا عن أمله في تنظيم قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي مطلع 2019.