شابان يقتلان والدهما بمساعدة خالهما جنوب القاهرة

المتهمان وضعوا خطة لاستدراج والدهما بعد علمهما بأنه قام بالاعتداء على 3 من أخواتهما، بينهما قاصرتان.

شهدت محافظة الفيوم جنوب العاصمة المصرية جريمة قتل بشعة، تمثلت بإقدام شابين على قتل والدهما بمساعدها خالهما، بعد استدراجه إلى منطقة نائية، وإطلاق النار عليه من سلاح آلي.