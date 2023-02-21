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شاب عراقي يسرق سمك مسكوف خلال شوائها في مطعم

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 12:41
شاب عراقي يسرق سمكة مسكوف من مطعم في الشارع العام بالعراق
شاب عراقي يسرق سمكة مسكوف من مطعم في الشارع العام بالعراق

وثق تسجيل مصور شاب عراقي وهو يترجل من المقعد الخلفي من سيارة ثم يقدم على سرقة سمكة مسكوف خلال عملية شوائها على النار في الشارع العام في العراق.

وأثار الفيديو المصور بتاريخ 17 فبراير الجاري سخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي عقب سرقة الشاب للسمكة المشوية ليأخذ سيخ  الشواء ثم ليعود أدراجه إلى المركبة التي انطلقت بشكل سريع مغادرة المكان إلا أن كاميرات المراقبة وثقت عملية السرقة الغريبة.

 

 

 

السمك المسكوف 

يعتبر السمك المسكوف (سمچ مسگوف) باللهجة العراقية طبقا رئيسيا بل أنه الطبق الوطني العراقي والأكثر شهرة وشعبية بين العراقيين، كما أن العديد من العراقيين يفضلونه الباجة  المكونة من أرجل ورأس وأحشاء وحوايا الخروف المسلوقة والمحشية بالرز وقطع صغيرة من اللحم.


 

كلمات دالة:السمك المسكوفسمك مسكوفسمچ مسگوفاللهجة العراقية

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