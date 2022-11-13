شاب مصري يوثق لحظة انتحاره على الهواء مباشرة (فيديو)

وثق شاب مصري لحظة انتحاره، بإلقاء نفسه فوق سور القلعة، بالعاصمة القاهرة، عبر فيديو صوره على الهواء مباشرة، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر الشاب المدعو مصطفى نور، في الفيديو، وهو يهدد بإلقاء نفسه من فوق سور القلعة، محملا والده مسؤولية إقدامه على الانتحار، قائلا: "مش مسامح أبويا، مش مسامحه، أبويا هو اللي وصلني لكده".

وأشار مصطفى، في حديثه الذي كان بصوت متقطع وخافت لحظة "البث"، إلى أنه قرر التخلص من حياته، بعد المواقف الصعبة الكثيرة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، والتي جعلته إنسانا ضعيفا وغير قادر على التحمل.

وقال: "توجهت للبرج وقالوا لي ممنوع الدخول لوحدك، لذلك جئت إلى القلعة، وسأقفز الآن".

وبعد إلقاء الشاب لنفسه، سمعت أصوات لعدد من الأشخاص، عبر الهاتف المحمول الذي سقط منه، من بينها لرجل يقول لسيدة: "بلغي الشرطة واحد رمى نفسه من هنا."

ونشر الشاب مصطفى، صباح اليوم الأحد، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، عددا من الصور، وعلق عليها قائلا: " قررت أنهي حياتي بنفسي.. افتكروني بالدعاء."