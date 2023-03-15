شاب يأكل بيضة ثمنها 10 آلاف دولار عن طريق الخطأ

البوابه - تناول الشاب البريطاني آدم ديفيس بيضة بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي عن طريق الخطأ في شاحنته حينما شعر بالجوع.

وقام ديفيس وفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا إندبندنت البريطانية بأكل هدية عيد الفصح وهي عبارة عن بيضة كادبوري كريمية ويبلغ ثمنها 10 آلاف جنيه إسترليني.

Man accidentally eats Cadbury Creme Egg worth £10,000 https://t.co/xsHE7FSjyL — The Independent (@Independent) March 13, 2023

وأطلقت شركة كادبوري مسابقة البيضة الكريمية Creme Egg وذلك من خلال إخفاء 280 بيضة شوكولاتة نصفها أبيض ونصفها الآخر حليب في متاجر المملكة المتحدة، حيث يفوز الزبائن الذين يقومون بشراء واحدة من تلك البيضات بجائزة قدرها 10 آلاف جنيه إسترليني.

وأشار ديفيس إلى عدم ملاحظته لأي اختلاف في طعم البيضة لأنه كان جائعا، معربا في الوقت ذاته إلى حزنه لما حصل معه، آملا بالفوز بالجائزة، مناشدا الشركة منحه جائزة ترضية، كونه لم يكن على دراية بالمسابقة التي أطلقتها مؤخرا.



