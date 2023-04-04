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شاحنة تصدم طائرة في مطار بالمكسيك (فيديو)

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 06:39
شاحنة تقترب من طائرة رابضة بمطار بالمكسيك (لقطة شاشة)
شاحنة تقترب من طائرة رابضة بمطار بالمكسيك (لقطة شاشة)

البوابة - اصطدمت شاحنة بطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار غوادالاخارا غرب المكسيك إلى لوس أنجلوس، الأمر الذي أدى إلى أضرار في جسم الطائرة، واضطر ركاب الطائرة إلى النزول منها عقب الحادثة.

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ووثق تسجيل مصور نشرته صحيفة "ديلي ميل" الشاحنة وهي تصطدم بالطائرة المحملة بالركاب الذين قاموا بتغيير موعد رحلتهم.

وأوضحت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" من خلال بيان أصدرته أن سائق شاحنة تموين كان يقوم بإيصال الطعام لطائرة فقد وعيه فجأة.

وأشار البيان إلى أن الحادث تسبب بأضرار في الطائرة دون أن يصاب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة.

 

 


 

كلمات دالة:طائرةالمكسيكشاحنهاصطداملوس أنجلوستسجيل مصور

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