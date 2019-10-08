شاحنة تصدم عدة سيارات وتصيب 17 شخصا في ألمانيا

أعلنت رئاسة الشرطة في مدينة ليمبورغ بولاية هيسن الألمانية، مساء اليوم الإثنين، أن شاحنة داهمت عدة سيارات عند إحدى الإشارات ما أسفر عن إصابة 17 شخصا تراوحت إصاباتهم بين الطفيفة والخطيرة.

وتم إلقاء القبض على قائد الشاحنة في محطة قطار.

ولاحقا، قالت الشرطة إن الشاحنة كانت مسروقة، مضيفة أن التحقيقات أفادت بأن السرقة وقعت في الجوار المباشر لمكان الحادث.

وذكر تقرير لصحيفة “فرانكفورت نويه برسه” الألمانية، في وقت سابق، أنه يُعْتَقَد أن الرجل كان قد سرق الشاحنة وأنه قصد صدم السيارات عمدا وأن العديد من المارة سمعوه يردد كلمة “الله” عدة مرات.

وكان مراسل الصحيفة أجرى حوارا مع المارة.

وكتبت شرطة غرب هيسن على تويتر “من فضلكم انتبهوا: لقد تم القبض على المشتبه به، وتحقيقاتنا جارية، من فضلكم أمسكوا عن التكهنات، فليس هناك حاجة إلى التكهنات المفرطة”.

وأفادت الشرطة بأنها انتشرت على نحو واسع، وحسب متحدث فإن الحادث قد وقع عند إحدى إشارات المرور، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية إن الكثير من الناس حُبِسوا داخل سياراتهم، وقدر عدد السيارات المتضررة من الحادث بثماني سيارات، وقال إن التفاصيل غير معروفة بعد. (د ب أ)