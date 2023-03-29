شاعر سوري يقاضي مسلسل رسالة الامام بعد نسب اشعاره للشافعي

باشر الشاعر السوري حذيفه العرجي اجراءات رفع دعوى قضائية على اسرة مسلسل رسالة الامام بعد ان استخدم بطل المسلسل الفنان خالد النبوي ابياتا شعرية لـ العرجي ونسبت للامام الشافعي

وقال العرجي في تغريدة له على وسائل التواصل الاجتماعي انه بدا الاجراءات القانونية لمقاضاة اسرة المسلسل وقد وكل المحامي جمل عبدالحميد، لرفع ( دعوى تعويض ) عن "حقوقي الأدبية والنفسية في المحكمة الاقتصادية المصرية، ضد صناع مسلسل #رسالة_الإمام ووكلت الصديق الشاعر د. Majdi Maarouf بمتابعة الأمر، وعمل ما يلزم"

وتحدث المراقبون عن عدة اخطاء تاريخية وردت في احداث المسلسل منها تحدث الامام الشافعي باللهجة المصرية العامية واحضاره طبيب مسيحي لعلاج زوجته ومن ضمن الانتقادات تداول نظارة مودرن يلبسها الشافعي واستهزء المشاهدين بالقول غدا يحمل موبايل

اما الابيات التي اكد الشاعر انها تعود لصنعه فقد اوردتها مواقع الكترونية منذ سنوات طويلة وهي

وتضيقُ دُنيانا فنحسَبُ أنَّنا

سنموتُ يأساً أو نَموت نَحيبا

وإذا بلُطفِ اللهِ يَهطُلُ فجأةً

يُربي منَ اليَبَسِ الفُتاتِ قلوبا