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شاهد آخر صورة: فلسطينيان يسقطان من الطابق 40

منشور 10 شباط / فبراير 2022 - 08:52
غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد
غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد

لقي شابان فلسطينيان يعملان في الابنية العالية حتفهما إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب.

وقبيل المأساة التقط الضحيتان صورة وهما ييتسمان ومعلقان ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صورة للشابين وأكدت أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب.

 

 

وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.

وكانت تلك الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا من سقالة على هذا الارتفاع الكبير ولقيا مصرعيهما.

 

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: “استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة دان بلاغًا قرابة الساعة 09:59 حول سقوط عاملين عن ارتفاع في ورشة بناء في تل أبيب، هذا ووصل الطاقم الطبي إلى المكان وأفاد أنّه العالملين بسنوات الثلاثينات من العمر وهما فاقدين الوعي، ولاحقًا أقرّ الطاقم الطبي وفاتهما” وفقًا للبيان.

كلمات دالة:غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد

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