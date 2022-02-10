شاهد آخر صورة: فلسطينيان يسقطان من الطابق 40

لقي شابان فلسطينيان يعملان في الابنية العالية حتفهما إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب.

وقبيل المأساة التقط الضحيتان صورة وهما ييتسمان ومعلقان ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صورة للشابين وأكدت أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب.

אריאלה רינגל הופמן: בכל שבועיים בממוצע פועל בניין נהרג. ב־2021 מצאו את מותם 37 פועלים, וב־2022 נספרו כבר עשרה הרוגים. גם אחרי שהם נופלים אל מותם, איש לא מתעניין בהם. היה אפשר לעשות הרבה יותר כדי למנוע גם את מותם של גאזי אבו סביתאן ואחמד אלסיאד | לטור המלא https://t.co/uTVz4e8902 pic.twitter.com/qBpHD9Vin8 — ידיעות אחרונות (@YediotAhronot) February 10, 2022

وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.

وكانت تلك الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا من سقالة على هذا الارتفاع الكبير ولقيا مصرعيهما.

وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّه: “استلم مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة دان بلاغًا قرابة الساعة 09:59 حول سقوط عاملين عن ارتفاع في ورشة بناء في تل أبيب، هذا ووصل الطاقم الطبي إلى المكان وأفاد أنّه العالملين بسنوات الثلاثينات من العمر وهما فاقدين الوعي، ولاحقًا أقرّ الطاقم الطبي وفاتهما” وفقًا للبيان.