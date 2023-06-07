شاهد أول نشاط لولي عهد الأردن بعد زفافه

في أول نشاط لولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بعد حفل زفافه الذي أُقيم في بداية الشهر الجاري، استقبل وفدًا من منظمة السياحة العالمية يوم أمس الثلاثاء.

ويترأس الاجتماع السنوي الـ49 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط الأمين العام للمنظمة، زوراب بوليكاشفيلي، الذي يزور الأردن لهذا الغرض.

وتمحور اللقاء حول تعزيز التعاون مع منظمة السياحة العالمية لمواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني، من خلال بناء قدرات العاملين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، وتطوير الخبرات المحلية، وتنمية السياحة المستدامة.

وأكد ولي العهد، خلال اللقاء الذي عُقد في بيت الأردن، أهمية تعزيز دور المملكة كعضو مؤسس في المنظمة.

حضر اللقاء وزير السياحة والآثار الأردني مكرم القيسي، ومدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والمديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، بسمة بنت عبد العزيز الميمان.

يجدر الإشارة إلى أن الاجتماع السنوي الـ49 للمنظمة بدأ أعماله في منطقة البحر الميت يوم الأربعاء.

