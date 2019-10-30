  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. شاهد: إعصار كيار يضرب سلطنة عمان

شاهد: إعصار كيار يضرب سلطنة عمان

منشور 30 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 09:39
تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية
تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية

تراجعت شدة الإعصار ”كيار“ اليوم الأربعاء من الحالة المدارية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بحسب ما أفاد به خبراء وحسابات متخصصة في الطقس.

وقالت هيئة الأرصاد بسلطنة عمان عبر ”تويتر“: ”تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية مع سرعة رياح حول المركز ما بين ( 85-95 ) عقدة، ويبعد مركز الإعصار عن رأس مدركة حوالي 520 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة حوالي 225 كم مع استمرار تحركة باتجاه الغرب“.

وأضافت: ”يتزامن المد العالي بين الساعه (9-11) صباحًا و(10-12) ليلًا اليوم مع ارتفاع الأمواج في بحر عمان (3-3.5 م) وبحر العرب (6-8 م)، ما يؤدي إلى دخول مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة“.

وعن الوضع الحالي في السلطنة، قالت الهيئة: ”حاليًا انتشار وتدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية، كما تنتشر وتتكثف السحب على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي شمال الشرقية والداخلية“.

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...