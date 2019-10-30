شاهد: إعصار كيار يضرب سلطنة عمان

تراجعت شدة الإعصار ”كيار“ اليوم الأربعاء من الحالة المدارية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، بحسب ما أفاد به خبراء وحسابات متخصصة في الطقس.

ما شاء الله مشهد جميل لاستمتاع اهالي القريه بالغيث حاليا في منطقه السويح بجعلان😍

اعصار #كيار pic.twitter.com/LVkmnSGBJa — ALDARMAKI (@OM_Meteorology) October 30, 2019

وقالت هيئة الأرصاد بسلطنة عمان عبر ”تويتر“: ”تراجع تصنيف الإعصار المداري من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية مع سرعة رياح حول المركز ما بين ( 85-95 ) عقدة، ويبعد مركز الإعصار عن رأس مدركة حوالي 520 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ماطرة حوالي 225 كم مع استمرار تحركة باتجاه الغرب“.

وأضافت: ”يتزامن المد العالي بين الساعه (9-11) صباحًا و(10-12) ليلًا اليوم مع ارتفاع الأمواج في بحر عمان (3-3.5 م) وبحر العرب (6-8 م)، ما يؤدي إلى دخول مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة“.

الوضع حاليا على رأس الحد بولاية صور متداول #اعصار_كيار#كيار

لا تنسى اضافــــة 😍🌪️ pic.twitter.com/ta5Nw0I7KI — ابوعــــزام (@abuazzam9661) October 30, 2019

وعن الوضع الحالي في السلطنة، قالت الهيئة: ”حاليًا انتشار وتدفق السحب الماطرة وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة جنوب الشرقية، كما تنتشر وتتكثف السحب على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي شمال الشرقية والداخلية“.