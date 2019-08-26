شاهد.. إغراق طائرة "تراي ستار" في العقبة بقياده ولي العهد الأردني

شارك سمو ولي العهد في المملكه الاردنيه الهاشميه الأمير الحسين بن عبد الله يقود عملية إغراق طائرة الــ "تراي ستار" من داخل البحر في العقبة ليعطي بذاته شارة بدء التنفيذ.

وكانت السلطات المعنية في محافظة العقبة جنوبي الأردن أغرقت طائرة مدنية خارجة عن الخدمة اشترتها بقيمة 87 ألف دينار وذلك لوضعها في خليج العقبة.

وتأتي عملية الإغراق لإضافة لمسة سياحية جديدة للمدينة من خلال إيجاد موقع غوص جديد في خليج العقبة، حيث المياه الدافئة التي يبحث عنها سياح العالم وغواصوه وحيث الحيد المرجاني الأميز في الجزء الجنوبي من العالم والذي يتخذ من خليج العقبة موطنا له.

وتاليا فيديو الاغراق: