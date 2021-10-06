شاهد: ابطال نفق الحرية يلتقون لاول مرة ويتخاطبون بلغة الاشارة

لم يفوت ابطال الهروب الكبير من معتقل جلبوع، والذي اصطلح على تسميته نفق الحرية ، فرصة اللقاء لاول مرة بعد ان تفرقوا عقب فرارهم من السجن بساعات ، وكان اللقاء هذه المرة عبر شاشات المحكمة الاسرائيلية حيث جمعتهم صورة واحدة استغلو بثها المباشر ليتخاطبو لكن بلغة الاشارة، الامر الذي اثار حفيظة وحنقة جنود الاحتلال وربما خوفهم.

وقد ظهر في الفيدو الأسير أيهم الكممجي وهو يمازح رفاقه وتحديداً محمد العارضة، ويقول له بالإشارة “لقد تم اعتقالك بعد 4 أيام وهو يضحك”.

أما العارضة فقد بادله المزاح وهو يرفع الرقم 6 في إشارة لعددهم الكامل، فيما كان يعقوب القادري يراقبهم وهو يبتسم.

فيما ظهر الاسير زكريا الزبيدي مبتسما رافعا ابهامه تعبيرا عن الرضا والفرح.