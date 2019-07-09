شاهد .. ابن سلمان يعزي ابن نايف بوالدته

منشور 09 تمّوز / يوليو 2019 - 10:18
الاعلام السعودي والديوان الملكي تجاهلا ذكر اسم محمد بن نايف
الاعلام السعودي والديوان الملكي تجاهلا ذكر اسم محمد بن نايف

قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعازيه الى اسرة ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف برحيل والدته الاميرة جواهر 

والجمعة الماضية أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.


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