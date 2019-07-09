شاهد .. ابن سلمان يعزي ابن نايف بوالدته

قدم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تعازيه الى اسرة ولي العهد السابق الامير محمد بن نايف برحيل والدته الاميرة جواهر

سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله يقدم العزاء ل سيدي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقيه وسيدي الامير محمد بن نايف ولسمو سيدي امير منطقة نجران الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد حفظهم الله في وفاة الاميره الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد رحمه الله pic.twitter.com/vi0UQOjbc0 — سعود الزمانان (@saudalzmanan) ٨ يوليو ٢٠١٩

والجمعة الماضية أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، وهي أرملة الأمير نايف بن عبد العزيز، ووالدة كل من ولي العهد السابق محمد بن نايف، والأمير سعود بن نايف، أمير منطقة الشرقية ووالد وزير الداخلية الحالي.

#الديوان_الملكي : وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.https://t.co/Wm3yagnYJm#واس pic.twitter.com/cx38yRTw08 — واس (@spagov) ٥ يوليو ٢٠١٩

وتجاهل الإعلان الرسمي السعودي ذكر اسم ولي العهد السابق محمد بن نايف، واكتفى بنشر اسم ابنها الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز.