شاهد اعترافات داريا منفذة عملية اغتيال المراسل الروسي تتارسكي

اعلنت وزارة الداخلية الروسية عن اعتقال داريا تريبوفا المشتبه بها بقتل المراسل الحربي الروسي فلادلين تتارسكي، واكدت انها اعترفت بجريمتها حيث حملت تمثال صغير مفخخ إلى المقهى حيث انفجر لاحقا.

وأقرت المشتبه بها أنها جلبت معها إلى المكان تمثالا صغيرا انفجر لاحقا بعد ان سلمته كهدية وتذكار لـ تتارسكي

واعتقلت القوات الامنية الروسية المشتبه بها بعد عمليات "بحث دقيقة ومكثفة في شقة شمال سان بطرسبورغ" وقالت مصادر امنية روسية ان "الإرهابيين الذين نسقوا ونفذوا العملية الإرهابية في وسط مدينة بطرسبورغ يوم أمس قاموا بتنفيذ مخططات الأجهزة الأمنية الأوكرانية الخاصة"

وقالت الاجهزة الامنية ان داريا تريبوفا تنتمي الى ما يعرف بـ "موظفين في صندوق مكافحة الفساد" المحظور في روسيا والذي كان يديره المعارض الروسي أليكسي نافالني

ووقع انفجار الأحد 2 أبريل، في مقهى "ستريت بار" وسط مدينة بطرسبرغ، أسفر عن مقتل المراسل العسكري مكسيم فومين الشهير بـ فلادلين تاتارسكي.

وحسب التسجيلات فان المشتبه بها دخلت إلى المقهى كإحدى متابعيه، وبحوزتها علبة فيها التمثال قدمتها لتاتارسكي محشو بعبوة ناسفة انفجرت وأدت لمقتله وإصابة 32 آخرين، 10 منهم بحالة خطيرة

وحاولت الفتاة تغيير مظهرها والتنكر إذ ظهرت لحظة الاعتقال بشعر قصير كما زعمت بشرائها تذاكر إلى أوزبكستان.