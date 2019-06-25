شاهد: اعلاميون اسرائيليون يرقصون في المنامة

احتفل الصحفيون الاسرائيليون بالرقص والدبكة الفلسطينية المسروقة حال وصولهم الى العاصمة البحرينية المنامة التي تشهد مؤتمرا تحت عنوان صفقة القرن الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي يقاطعها الفلسطينيون

وأعلن الإعلاميون في تغريدات خاصة على حساباتهم، عن "فرحتهم" بالوصول إلى المنامة والتغطية من هناك. في الوقت الذي قاطعت نقابات الصحافيين العرب في الدول العربية تغطية المؤتمر المشبوه



وغرّد الناشطون العرب على وسم "#يسقط_مؤتمر_البحرين" على "تويتر" معلنين رفضهم للتطبيع مع الاحتلال وصحافييه.

ودُعي إلى المؤتمر مراسلون إسرائيليون من ست وسائل إعلام هي صحف "هآرتس"، "جيروزالم بوست"، "إسرائيل هايوم" ومحطّتا التلفزة "القناة 12" و"القناة 13" والموقع الإلكتروني "ذا تايمز أوف إزراييل". لكن "القناة 12" أعلنت أنها لن توفد مراسلاً بعدما رفضت الولايات المتحدة إعطاء تصريح لصحافيتها دانا فايس لأسباب لم تتّضح بعد، حسبما قالت وكالة "فرانس برس".

الصحفي الإسرائيلي في القناة 13 باراك رافيد متوجهاً إلى عمّان تمهيدا للذهاب لـ #مؤتمر_البحرين: منذ 13 عاما أسافر حول العالم لتغطية الأحداث لكن هذه المرة أنا متحمس وسعيد جدا إنها المرة الأولى التي يدخل فيها الصحفيون الإسرائيليون البحرين وأول مرة سيتم بث نشرة أخبار إسرائيلية من هناك pic.twitter.com/8foonRrizE — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) ٢٤ يونيو ٢٠١٩



وكتب باراك رافيد مراسل "القناة 13" التلفزيونية الخاصة على تويتر: "أجوب العالم لتغطية أحداث منذ 13 عاماً، لكن هذه الرحلة هي الأكثر إثارة". وفي تعليق على صورة على متن طائرة قال إنها متجهة من الأردن إلى البحرين، كتب رافيد: "إنها المرة الأولى التي يُسمح فيها لصحافيين إسرائيليين بدخول البحرين".

صور عسكري اسرائيلي زار البحرين أكثر من مرة pic.twitter.com/PjnYl3tszp — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

ولدى وصوله إلى المنامة، كتب أرييل كاهانا، الصحافي في "إسرائيل هايوم" اليومية، تغريدة قال فيها: "مسار رحلة غير اعتيادي لصحافي إسرائيلي... أنا فخور بدخولي بجواز سفر إسرائيلي".

باراك رافيد... المراسل السياسي الإسرائيلي ينشر صورة مستفزة له كتب عليها: "بيرة لبنانية في البحرين..شرق أوسط جديد"..

ستبقى فلسطين رغم #قمة_البحرين في الوعي العربي والإسلامي؛ بعيدا عن "البيرة" بكل أشكالها؛ ولن ننساها؛ رغم كل المسكرات التي يتم ترويجها علينا... pic.twitter.com/oD9Dug1GCF — د. عدنان أبو عامر (@AdnanAbuAmer74) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

كما نشر صحافي إسرائيلي آخر صورةً له فيما يحمل جواز سفره الإسرائيلي أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدوّ الصهيوني، بعد أن سمحت له السلطات البحرينية بدخول أراضيها لتغطية ورشة المنامة.

وكتب عادل مرزوق: "إسرائيلي وصورة تذكارية من أمام الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع.. وكما تسخرُ الدولة من مواطنيها، يسخرُ ضيوفُ الدولة.. #مؤتمر_البحرين". وقالت ريم خليفة: "هذا الإسرائيلي يستخف بالبحرين وبأهلها لأنه لا قيمة للإنسان البحريني كما هو الحال بالعربي... والدليل الموافقة على دخوله والتجول بأريحية دون رقيب ودون تحفظ داخل البحرين وصولاً إلى مقارّ المجتمع المدني المحاصر.#مؤتمر_المنامة ".

صورة الحاخام اليهودي مارك شناير في #المنامة pic.twitter.com/1J0dKmqAFd — يوسف الجمري (@YusufAlJamri) ٢٤ يونيو ٢٠١٩

وأعرب العرب عن غضبهم. وكتب عدنان أبو عامر على "تويتر": "باراك رافيد... المراسل السياسي الإسرائيلي ينشر صورة مستفزة له كتب عليها: "بيرة لبنانية في البحرين.. شرق أوسط جديد".. ستبقى فلسطين رغم #قمة_البحرين في الوعي العربي والإسلامي؛ بعيداً عن "البيرة" بكل أشكالها؛ ولن ننساها؛ رغم كل المسكرات التي يتم ترويجها علينا...".

ونشر الناشطون مقطع فيديو يُظهر صحافيين إسرائيليين من هيئة الإذاعة، فيما يبثّان أول نشرة من المنامة، معربين عن غضبهم من المشهد.