شاهد: الاحتلال يعتقل مراسلة الجزيرة جيفارا البديري

ساء يوم السبت، مراسلة الجزيرة جيفارا البديري، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن الاحتلال اعتدى بالضرب على الإعلامية "البديري" قبل عملية الاعتقال.

#شاهد قوات الاحتلال تعتقل مراسلة قناة الجزيرة جيفارا البديري في حي الشيخ جراح بالقدس وتعتدي عليها بالضرب pic.twitter.com/e6XTw1PRib — وكالة خبر الفلسطينية (@khbrpressps) June 5, 2021

وكانت البديري تغطي مظاهرات المتضامين مع حي الشيخ جراح بالذكرى الـ54 للنكسة، التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة والجولان وسيناء.

وقد أخرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة عشرات المتظاهرين، الذين تمكنوا من الوصول إلى حي الشيخ جراح.

وكان العشرات من الشباب والفتيات والمتضامنين، قد تمكنوا من دخول الحي المحاصر من طرق ملتوية، لإحياء ذكرى النكسة.