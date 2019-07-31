شاهد: الامير علي الى جانب شقيقته الاميرة هيا

نشر الامير علي بن الحسين صورة على موقع التواصل تويتر مع شقيقته الاميرة هيا التي لجأت الى اوربا واقامت دعوى قضائية على زوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وكتب الامير علي الذي نشر صورة محتضنا شقيقته الاميرة اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين

واجلت محكمة بريطانية اليوم الى شهر نوفمبر جلسات القضية التي تطالب فيها الاميرة الهاشمية بحضانة ابناءها من حاكم دبي بالاضافة الى الحماية من الزواج القسري

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

والامير علي بن الحسين مواليد من مواليد (23 ديسمبر 1975 - )، ويصغر شقيقته الاميرة هيا بعام واحد وهما ابناء الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء.

وهو رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ورئيس اتحاد الأردن لكرة القدم. وتولى عدة مناصب عسكرية ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا من الفترة من 6 يناير 2011 وحتى 29 مايو 2015. كما أسس المشروع الأسيوي لتطوير كرة القدم عام 2012 الذي يرأسه منذ تأسيس.