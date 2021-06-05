شاهد: التونسية عبير موسى تسقط في حفرة اثناء التظاهرة ضد الاخوان

سقطت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي اليوم السبت، في “نافورة“ في منطقة باردو شمال العاصمة التونسية، ما أثار حالة احتقان في صفوف أنصارها المتجمعين قبالة مبنى البرلمان.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي عملية سقوط عبير موسي إثر محاولتها تجاوز الحاجز الأمني للمرور في اتجاه مبنى البرلمان حيث تجمع عدد كبير من أنصارها في مظاهرات لمساندتها في اعتصامها الذي قالت إنها ستخوضه إلى حين ”تحرير البرلمان من سلطة الإخوان“ وفق قولها.



وكانت السلطات الأمنية قد منعت مسيرات أنصار الحزب الدستوري الحر من الدخول إلى ساحة باردو القريبة من مبنى البرلمان قبل أن تقتحم رئيسة الحزب عبير موسي الحاجز البشري الامني وتدخل الساحة.

وتسببت حادثة الوقوع في النافورة التي لم تكن في وضع اشتغال، في حالة احتقان بين أنصارها، بينما تدخل عدد من الحراس المرافقين لها لانتشالها.