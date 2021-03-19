شاهد الرئيس بايدن يتعثر على سلم الطائرة

تعثر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على سلم الطائرة الرئاسية حتى اضطر الى ان يجثو على ركبتيه لاحداث توازن لجسمة قبل السقوط

وكان بايدن، البالغ 78 عاما والذي يعتبر الرئيس الأمريكي الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة، يهم بالصعود على متن الرحلة رقم واحد في قاعدة أندريوس الجوية المشتركة للسفر إلى مدينة أتلانتا من أجل عقد اجتماع مع زعماء الجاليات الآسيوية المحلية بعد حادث إطلاق نار في 3 صالات تدليك.

وخلال صعوده درج الطائرة تعثر الرئيس الأمريكي لكنه تمكن من الإمساك بحافة حماية السلم وواصل السير، لكن توازنه اختل مرة ثانية ثم ثالثة حتى سقط على ركبتيه. وإثر ذلك نهض بايدن بشكل سريع وصعد الدرج قبل أن يلقي التحية ويدخل إلى الطائرة.

وهذا الموقف المحرج يأتي كحلقة جديدة في سلسلة حوادث أثارت القلق بشأن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي، الذي جذب أمس الخميس اهتمام وسائل الإعلام حينما وصف من جديد عن طريق الخطأ نائبته، كامالا هاريس، بالرئيسة.