شاهد الشيخ ماهر المعيقلي في اول ظهور بعد تعافيه من وعكته الصحية

ظهر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، عبر وسائل الاعلام وهو يتمتع بكامل صحته وعافيته وهو ما اكدته وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين

وتعرض الشيخ المعيقلي لوعطةصحية اثناء صلاة الجمعة منعته من اتمام الصلاة حيث سارع رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ليكملها اماما للمصلين في مشهد نادر

وقال المتحدث الرسمي برئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي في بيان أن إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، شعر بإعياء وإرهاق في آخر الخطبة في أول الصلاة، لم يستطع بعدها إكمالها فتأخر، وأَتَمَّ بالناس الصلاة رئيس رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس".

وتداول النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كثيف فيديو للمصلين وظهر صوت الشيخ المعيلقي تعبا قبل ان يسكت للحظات ويظهر السديس مكملا لصلاة الجمعة