شاهد: الصاروخ الصيني التائة يعبر فوق الاردن

توقع الفلكي الاردني عماد مجاهد أن يعبر الصاروخ الصيني "CZ-5B R/B"، الذي فُقدت السيطرة عليه منذ الأسبوع الماضي، سماء الأردن قادما من مصر في الساعة 12:05 من منتصف ليلة الخميس الجمعة.

وقال مجاهد في حديثه لـقناة "رؤيا"الفضائية المحلية إن الصاروخ سيعبر سماء الأردن لبضع دقائق قادما من مصر، إذ سيبدأ في الظهور في خليج العقبة باتجاه شمال المملكة.

وأضاف أنه يمكن مشاهدته بالعين المجردة، على شكل نقطة لامعة تسير بين النجوم، مشيرا إلى أن موعد مروره حُدّد اعتمادا على الخرائط التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" والبنتاغون.

ويتم الصاروخ جولة كاملة حول الأرض كل 90 دقيقة، أي إنه سيظهر في موقع جديد تماما في كل دقيقة يحاول الشخص تتبعه فيها، وفقا لموقع الحرة.

ولفت مجاهد إلى أنه من المتوقع سقوط الصاروخ الصيني في البحر الأسود، ولا يمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه "إلا قبل ساعات قليلة من سقوطه"، ولا يستبعد أن يسقط على اليابسة، ويتسبب بتأثيرات سلبية لا قدر الله.

ويشكل الصاروخ البالغ وزنه 21 طنا المنصة الأساسية لصاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني.

وكانت الصين قد أطلقت صاروخها ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تشيدها بكين في الفضاء.

وعادة ما تضع هذه الصواريخ حمولتها في مدار الأرض وتعود للهبوط في مكان محدد مسبقا، أو تحترق وتتفتت في الغلاف الجوي للأرض.

إلا أن الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة، ويدور حاليا في مدار الأرض ومن غير المعروف بعد مكان سقوط حطامه.

وقد يسقط حطام الصاروخ، بعد احتراقه في الغلاف الجوي، في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر.

ويمكن لأي شخص على وجه الأرض تتبع حركة حطام الصاروخ الصيني، بالذهاب إلى موقع N2YO.com، ومن ثم إدخال اسم الصاروخ "CZ-5B R/B" في خانة البحث، أعلى يمين الشاشة، ويمكنكم كذلك تتبع مساره على الرابط التالي:

https://orbit.ing-now.com/3dlaunch/payload/data/2021-035/.

ذعر يجتاح العالم

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، جاد القاضي، تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج هذا الصاروخ.

وفي بيان له، كشف جاد القاضي إنه في الواقع أن هذا الصاروخ "تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية، حيث إنه من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني "Long March 5B"، الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام القادمة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخوله للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل".

من جانبها، وفي إطار الحديث عن تفاصيل هذا الخبر، شرحت الأستاذة المساعدة بقسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد، سوزان صمويل، أن "الصين قد أطلقت أول وحدة لمحطة الفضاء الخاصة بها في المدار في وقت متأخر من يوم 28 أبريل 2021، حيث أطلق صاروخ "Long March 5B" بنجاح وحدة "Tianhe" التي تزن 22.5 طن من وينتشانغ، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، وانفصل "Tianhe" عن الجسم الرئيسي للقاذفة بعد 492 ثانية من الطيران، ودخل مباشرة مداره الأول المخطط له".

وأضافت موضحة: "لكن قاذفة البعثة "Long March 5B"، وصلت أيضا إلى المدار، وتتجه بشكل غير متوقع إلى الأرض والتي يبلغ وزنها 21 طنا تقريبا وطولها حوالى 30 مترا، وتشير البيانات أن هذا الصاروخ يدور في مدار حول الأرض بارتفاعات تتراوح بين 160 الى 260 كم وبسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر، مما يجعله يكمل دورة كاملة حول الأرض في حوالى 90 دقيقة في مدار بيضاوي"، مشيرة إلى أنه "تم تصميم "Long March 5B" خصيصا لإطلاق وحدات محطة فضائية في مدار أرضي منخفض ، ويستخدم بشكل فريد جزء أساسي (مرحلة أساسية)، وأربعة معززات جانبية لوضع حمولته مباشرة في مدار أرضي منخفض، ومع ذلك ، فإن هذه المرحلة الأساسية هي الآن أيضًا في المدار ومن المرجح أن تقوم بإعادة الدخول غير المنضبط خلال الأيام المقبلة حيث يؤدي التفاعل المتزايد مع الغلاف الجوي إلى جذبها إلى الأرض".

وأكملت سوزان صمويل: "إذا كان الأمر كذلك، فستكون واحدة من أكبر حالات إعادة الدخول غير المنضبط لمركبة فضائية، بينما توجد احتمالات، غير مؤكدة، بأن تهبط على منطقة مأهولة، حيث أن الصاروخ يدور حول الأرض كل 90 دقيقة تقريبا، بالتالي فإن تغيير بضع دقائق فقط في وقت العودة يؤدي إلى نقطة عودة على بعد آلاف الكيلومترات، كما أن الميل المدارى لمرحلة "Long March 5B" الأساسية يقدر بـ41.5 درجة، وهذا يعني أن جسم الصاروخ يمر شمالًا بعيدًا قليلاً عن نيويورك ومدريد وبكين وحتى جنوب تشيلي وويلينغتون بنيوزيلندا ، ويمكنه إعادة الدخول في أي نقطة داخل هذه المنطقة، حيث أنه من المستحيل حتى الآن التنبؤ أين ومتى سيهبط "Long March 5B"، وتعتمد سرعة هذه العملية على حجم وكثافة الجسم كما تعتمد عل عدة متغيرات أخرى منها التقلبات الجوية، وعلى متغيرات أخرى، والتي تتأثر نفسها بالنشاط الشمسي وعوامل أخرى".

من جهة أخرى، قالت الجمعية الفلكية السورية على لسان رئيسها، محمد العصيري، إن "جسم الصاروخ الصيني الذي حمل مركبة الفضاء الصينية سيعبر فوق سوريا عند الساعة 02:48 فجرا (بالتوقيت المحلي)، وإنه قد يكون مشاهدا بالعين المجردة، وسيأتي من الجهة الجنوبية الغربية باتجاه الشمالية الشرقية، وأن الجمعية ستكون متابعة له بشكل كامل وستضع المتابعين بصورة كل جديد".

ولفت العصيري إلى أن العالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار جسم الصاروخ الصيني، وأنهم "كجمعية فلكية سورية نتابع وبدقة وننقل إحداثيات الأماكن المتوقعة لسقوط الصاروخ، ونلاحظ أن الهامش ما زال كبيرا، ولكن هناك نقاط قريبة من سوريا"، مشيرا إلى أن "خبراء الفضاء صرحوا أن الأمر في أسوأ الأحوال سيكون مثل حادث تحطم طائرة صغيرة، لكنه سيمتد على خط بطول مئات الكيلومترات، وهذا كاف لإحداث أضرار".

وكان عدد من خبراء الفضاء الدوليين حذروا من سقوط جسم صاروخ صيني "الجزء الرئيس من مركبة الإطلاق والبالغ وزنه نحو 20 طنا" الذي حمل مركبة الفضاء الصينية، على الأرض في الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة، مشيرين إلى أن هذا الجزء الرئيس لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا.