شاهد: الملك سلمان يستقبل بوتين في الرياض

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي وصل الى الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها ايضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وهبطت طائرة الرئيس الروسي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في الساعة 13:40 بتوقيت مكة المكرمة، حيث كان في استقباله وفد سعودي تقدمه أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

التنسيق لاستقرار سوق النفط

وذكر نائب الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن المحادثات التي سيجريها بوتين مع القيادة السعودية ستشمل "مسائل التنسيق اللاحق للإجراءات المشتركة الرامية إلى إرساء الاستقرار في السوق العالمية للنفط والغاز"، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي متعدد الجوانب بما يشمل الطاقة والزراعة والصناعة والقطاع العسكري التقني.

كما أفاد أوشاكوف بأن الجانبين "سيتبادلان الآراء حول القضايا الحوية للأجندة الدولية بالتركيز على التطورات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيبحثان الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج واليمن والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

ومن المتوقع أن تتكلل هذه الزيارة، وهي الثانية لبوتين إلى السعودية منذ 2007، بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.

تعاون وثيق

ونشأ تعاون وثيق في السنوات الماضية بين السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأكبر مصدّر في العالم، وبين روسيا رغم أنها ليست من أعضاء هذه المنظمة، بهدف خفض العرض على النفط سعيا لرفع الأسعار.

ومع انتهاء مدة التمديد الأخير لخفض الإنتاج الذي قررته الدول المنتجة الـ24 في نهاية مارس/آذار 2020، يتوقع المحلل السياسي الروسي فيودور لوكيانوف أن تشكل هذه المسألة "الموضوع الرئيسي في المحادثات" بين بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان التقارب ملفتا خلال السنوات الأخيرة بين موسكو والرياض، حليفة الولايات المتحدة التقليدية. فقد زار الملك سلمان روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في زيارة كانت الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.

وبعد عام، حين واجه ولي العهد حملة تنديد وانتقادات إثر اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا، اندفع بوتين لمصافحته أمام قادة كبرى دول العالم خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وتوقع لوكيانوف أن يراهن بوتين على علاقات موسكو الجيدة مع الدول العربية من جهة، وعلى تحالفها من جهة أخرى مع إيران، خصم السعودية في المنطقة، ليحاول "لعب دور صانع السلام" في التوتر الإيراني السعودي في الخليج.

وتفاقم الخلاف بصورة خاصة مع الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في سبتمبر/أيلول. وتبنى المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من طهران هذه الهجمات. ويخوض الحوثيون حربا ضد تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما لحكومة الرئيس اليمني المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وقد حمّلت السعودية والولايات المتحدة، ثم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إيران، مسؤولية الضربات. لكن إيران نفت أي دور لها وحذرت من "حرب شاملة" في حال تعرضت لهجوم على أراضيها.

الموضوع السوري

في سوريا، تقف روسيا بجانب نظام الرئيس بشار الأسد مع إيران، فيما تدعم السعودية المعارضة، لكن موضوع النزاع سيدرج، رغم هذا التعارض في المواقف، على جدول أعمال محادثات بوتين مع القادة السعوديين، وفق ما أوضح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف.

وفي هذا السياق، من شأن الهجوم الذي باشرته تركيا الأربعاء ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا بموازاة سحب الولايات المتحدة قواتها من المنطقة، أن يعيد خلط عدد من الأوراق.

وقال لوكيانوف بهذا الصدد "من المهم بالنسبة لروسيا أن تشارك دولة عربية في التسوية السياسية في سوريا"، في حين أن جهود التسوية السياسية تجري حتى الآن بين "ثلاث دول غير عربية حصرا" هي روسيا وإيران، حليفتا دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة، ضمن محادثات أستانا.

وأخيرا، ستشهد الزيارة إبرام نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا، بينها عشرة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي والطاقة والبنى التحتية، بقيمة تزيد عن ملياري دولار سيوقعها الصندوق السيادي الروسي.

ووقعت روسيا والسعودية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 بروتوكول اتفاق يمهد لشراء أنظمة صواريخ روسية مضادة للطيران من طراز إس-400.

وبعد السعودية، يتوجه بوتين الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.