شاهد: الناجية من مجزرة بحر غزة تقسم "يمين المحاماة"

أظهرت صور متداولة لـ هدى غالية الشهيرة بالبنت الصرخة، وهي تحمل شهادة المحاماة، وتقف لتكون هي الخبر العاجل.

وكانت هدى غالية فقدت سبعة من أفراد عائلتها على شاطئ بحر غزة عام 2006 بعد أن قصفت البوارج الإسرائيلية الشاطئ، حيث عرفت هذه الحادثة بمجزرة شاطئ غزة.

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وأدت غالية اليمين القانونية لتصبح محاميةً، حيث ذكرت بعد تخرجها من الثانوية العامة “سأدرس المحاماة، لأحاكم قتلة عائلتي”.

هدى غالية التي فقدت سبعة من أفراد عائلتها على شاطئ بحر غزة عام 2006 ، بعد قصف البوارج الإسرائيلية شاطىء غزة في بيت لاهيا وقامت بقتل والد هدى وخمسةٌ من أشقائها ، تخرجت من الجامعة وأصبحت محامية . pic.twitter.com/1wBpqSinhn — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) January 23, 2020

بتتذكروا الطفلة يلي الزوارق البحرية قتلت كل اهلها على شاطئ بحر بيت لاهيا في 2006 💔



اليوم أدت اليمين وصارت محامية رسمية " هدى غالية "😍😍



باركولها واسعدوها بكلمة هي راح تقرأ كل تعليقاتكم . pic.twitter.com/jbtcBhFeze — 🇵🇸 Eman. J .okaily | فلسطين (@EmanJamal12) January 21, 2020

ولاقي خبر تأدية هدى غالية لليمين القانونية انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما استذكر رواد السوشيال ميديا صراخ هدى وقصيدة درويش التي كانت تدرس في مناهج اللغة العربية.