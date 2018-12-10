شاهد امير الكويت يتفقد ويهندم علم قطر في قمة الرياض

اللقطة اثارت مشاعر القطريين

اثارت لقطات مصوّرة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وهو يتفقد علم قطر، أثناء الصورة الجماعية لرؤساء وممثلي دول الخليج، عقب اختتام جلسات قمة مجلس التعاون الـ39 مشاعر القطريين الذين اكالو له الشكر مذكرين بكرم اخلاقه وطيب صفاته

تصرّف أمير الكويت دفع وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان المريخي، إلى تقبيل رأس الشيخ الصباح، شاكراً له تفقده العلم، وهي اللقطة التي تفاعل معها الخليجيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.