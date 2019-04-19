شاهد: امير سعودي يقوم بحركة مشينه في الملعب

منشور 19 نيسان / أبريل 2019 - 04:29
رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل في تصرف غير اخلاقي في نهائي مباراه الهلال والنجم الساحلي
رئيس الهلال الامير محمد بن فيصل في تصرف غير اخلاقي في نهائي مباراه الهلال والنجم الساحلي

اقدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، على القيام بحركة مشينه بعد هزيمة فريقه امام النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية "زايد للاندية الابطال" 

الامير السعودي الذي وقف امام الجمهور والمدربين وطاقم البدلاء واللاعبين والحكام حيث اشار إلى موطئ قدمه بعد أجواء التتويج

رئيس الهلال الحقيقي👌 pic.twitter.com/I7El2Rb1hK

بعض المعلقين استنكر ما قام به الامير السعودي ودعا الى عزله وتعيين خليفة له من الجسم الرياضي 

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