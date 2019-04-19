شاهد: امير سعودي يقوم بحركة مشينه في الملعب

اقدم الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي لكرة القدم، على القيام بحركة مشينه بعد هزيمة فريقه امام النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية "زايد للاندية الابطال"

الامير السعودي الذي وقف امام الجمهور والمدربين وطاقم البدلاء واللاعبين والحكام حيث اشار إلى موطئ قدمه بعد أجواء التتويج

رئيس الهلال الحقيقي👌 pic.twitter.com/I7El2Rb1hK

— ع ❓ (@ab_ah20020) ١٩ أبريل ٢٠١٩

بعض المعلقين استنكر ما قام به الامير السعودي ودعا الى عزله وتعيين خليفة له من الجسم الرياضي