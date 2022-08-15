شاهد: انحسار مياة الفرات يكشف عن مدن اثرية في الرقة السورية

اظهر فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي مدينة اثرية في قعر نهر الفرات الذي يمر من مدينة الرقة السورية بعد انحسار المياة لعمق 7 امتار على الاقل

مدينة اثرية في قعر الفرات

وفي الفيديو المتداول يظهر شاب يتحدث من منطقة كانت مغمورة وانحسرت لتكشف عن معالم مدينة أثرية في ريف الرقة ظلت مخبئة لعقود ، ودل الراصد على تجويفات محفورة بالصخر ظهرت عقب جفاف النهر وتراجع منسوب المياه في المنطقة.

وبحسب المصدر، فإن تلك التجويفات ما هي إلا مقابر أثرية لحضارات غابرة قامت على ضفاف الفرات قبل أن تندثر.

ويظهر أحد التجويفات بوابة بداخلها درج ينتهي إلى تجويفات أصغر يبدو أنها عبارة عن مدافن كانت مغمورة بمياه نهر الفرات.

اثار الفرات في العراق

وقبل أشهر، كشف انحسار مياه نهر الفرات في مدينة عانة بالعراق عن مدينة أثرية تدعى “مملكة تلبس”، يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد.

وحينها أفاد محمد جاسم الخبير العراقي في مجال الأثار بظهور أكثر من 80 موقعاً أثرياً نتيجة انحسار مياه بحيرة سدّ حديثة، بسبب قلة الإطلاقات المائية في نهر الفرات.

أنهار بحالها تجف في أوربا .. الدنيا تتغير .. ودوام الحال من المحال

سبحان الله العظيم pic.twitter.com/0ZBe7JvYJw — عمار آغا القلعة (@Ammaraghaalkala) August 14, 2022

نهر الفرات موطن الحضارات

ويُعتبر نهر الفرات من أقدم مواطن الحضارات، فيما نص حديث نبوي أنه (يوشك الفرات أن يُحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئاً)، وذلك كمؤشر لموعد اقتراب الساعة.

وتخالف تركيا الاتفاق الذي وقع عام 1987 والذي يقضي بالحفاظ على منسوب النهر عند حدود 500 متر مكعب في الثانية تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في المناطق التي يعبرها النهر نتيجة السدود الستة التي تقيمها تركيا على مجرى نهر الفرات.

ومع استمرار حبس تركيا لمياه نهر الفرات داخل أراضيها، شهد نهر الفرات انخفاضا حادا في المياه، ما يعكس سلباً على اقتصاد المجتمع والأمن الغذائي العام وتوفير مياه الشرب للمواطنين في شمال وشرق سوريا، وسط مخاوف من كارثة قادمة.

ويتسبب انخفاض مياه نهر الفرات تداعيات على الأمنين الغذائي والمائي في شمال شرقي سوريا، والوارد المائي القادم من تركيا تراجع في يونيو/ حزيران الجاري إلى أقل من ربع الكمية المنصوص عليها في الاتفاقية الموقعة بين دمشق وأنقرة عام 1987.

وتتحكم تركيا بتدفق مياه النهر من خلال 6 سدود قائمة على نهر الفرات.

الرقة تزخر بالاثار

وتملء مدينة الرقة السورية عشرات الاثار التي تدل على حضارات عبرت تلك المنطقة واهمها قلعة جبر، الرصافة ، تل السويحات، تل الخويرة/ تل الصبي الابيض ، تل توتول