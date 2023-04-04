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شاهد اولى لقطات ترامب في المحكمة

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 07:17
اولى لقطات دخول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى قاعة المحكمة
اولى لقطات دخول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى قاعة المحكمة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، ثم الافراج عنه على ذمة القضايا الجنائية حيث أجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق،  من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب الى مطار لاغوارديا متوجها نحو  إلى مار-إيه-لاغو، وفق محطة الـ سي ان ان الاميركية 

وقالت الـ سي ان ان :

"يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض (أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية".

 

ونشرت وسائل الاعلام الاميركية اولى لقطات دخول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى قاعة المحكمة في نيويورك بعد ان سلم نفسه الى شرطة الولاية التي وصلها يوم امس الاثنين  

واعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس الاميركي السابق، والتي حملت عنوان  "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج. ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، حيث وجهت المحكمة 34 جناية  تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016.

الرئيس المتهم حاول الدفاع عن نفسه وودافع ببراءته

ووصل دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث اعتقل على الفور واحتجز لدى الشرطة قبيل تقديمه للمحاكمة المقبلةـ في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وتم اخذ بصمات أصابع الرئيس السابق قبيل المحاكمة.

وسائل الاعلام الاميركية تداولت خروج ترامب من قاعة الاحتجاز متوجها للمثول أمام القاضي في نيويورك من دون اصفاد وفق ما تم الاتفاق عليه معه مسبقا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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