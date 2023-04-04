شاهد اولى لقطات ترامب في المحكمة

غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قاعة المحكمة بعد إعلان لائحة الاتهامات ضده، ثم الافراج عنه على ذمة القضايا الجنائية حيث أجل القاضي خوان ميرشان قضية ترامب حتى موعد لاحق، من المتوقع أن يستغرق شهورا من اليوم

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب الى مطار لاغوارديا متوجها نحو إلى مار-إيه-لاغو، وفق محطة الـ سي ان ان الاميركية

وقالت الـ سي ان ان :

"يمكن إحالة القضية إلى مؤتمر الحالة، (هو اجتماع بأمر من المحكمة مع قاض (أو في بعض الظروف مستشار مفوض) حيث يقررون تاريخ المحاكمة أو للحصول على معلومات محدثة عن المدعى عليه للظروف الجارية".

ونشرت وسائل الاعلام الاميركية اولى لقطات دخول الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الى قاعة المحكمة في نيويورك بعد ان سلم نفسه الى شرطة الولاية التي وصلها يوم امس الاثنين

واعلنت محكمة مدينة مانهاتن، لائحة الاتهام ضد الرئيس الاميركي السابق، والتي حملت عنوان "شعب ولاية نيويورك ضد دونالد ج. ترامب، لائحة الاتهام رقم 71543-23"، حيث وجهت المحكمة 34 جناية تتعلق بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بمدفوعات "الأموال الصامتة" في عام 2016.

الرئيس المتهم حاول الدفاع عن نفسه وودافع ببراءته

ووصل دونالد ترامب إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن، حيث اعتقل على الفور واحتجز لدى الشرطة قبيل تقديمه للمحاكمة المقبلةـ في قضية "شراء صمت" الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، وتم اخذ بصمات أصابع الرئيس السابق قبيل المحاكمة.

وسائل الاعلام الاميركية تداولت خروج ترامب من قاعة الاحتجاز متوجها للمثول أمام القاضي في نيويورك من دون اصفاد وفق ما تم الاتفاق عليه معه مسبقا

Shout out to the guy who didn’t hold the door open for Trump pic.twitter.com/2KULzAJlL3 — sam wollaston (@samwollaston) April 4, 2023

That is NOT the look of fear!



Hell will rain down on these corrupt banana republic bastards in 2024!! pic.twitter.com/cDo3Aq1lqA — Females For Trump👠 (@FemalesForTrump) April 4, 2023

Communist Democrats arrested President Trump because he’s the only man standing in their way as they fight for a hostile takeover of America.



We will never abandon him. pic.twitter.com/3gsqZeGMHz — Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 4, 2023

BREAKING: Here is the first photograph release from the press from inside the courtroom moments ago. Trump looks disheveled, angry and certainly not happy.



This will be one of many photographs and videos that will be seen for generations to come.



America's justice system is… pic.twitter.com/r60nxMRcgM — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 4, 2023