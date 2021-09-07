شاهد اول صورة لـ الساعدي القذافي في هيئة جديدة

ظهر الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بعد الإفراج عنه وسفره إلى تركيا الأحد.
وبدا الساعدي في الصورة مبتسما وبلحية طويلة وفق ما تداول المغردون
وغادر الساعدي القذافي الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة من طراز “فالكون 900” تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص إلى تركيا
#مصراتة— ابن الوطن (@LpC60) September 4, 2021
بتدخل من صلاح بادي و باشاغا..
اعيان مدينة مصراته يرسلون في طلب اعيان قبيلة المجابرة واعيان قبيلة القذاذفة لاستلام جثامين كلاً من
أبوبكر يونس جابر المجبري
معمر القذافي
المعتصم القذافي
و الافراج عن بعض الاسرى منهم الساعدي القذافي وعبدالله السنوسي pic.twitter.com/bns8yLY7o0