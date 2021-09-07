شاهد اول صورة لـ الساعدي القذافي في هيئة جديدة

#مصراتة



بتدخل من صلاح بادي و باشاغا..

اعيان مدينة مصراته يرسلون في طلب اعيان قبيلة المجابرة واعيان قبيلة القذاذفة لاستلام جثامين كلاً من



أبوبكر يونس جابر المجبري

معمر القذافي

المعتصم القذافي



و الافراج عن بعض الاسرى منهم الساعدي القذافي وعبدالله السنوسي pic.twitter.com/bns8yLY7o0