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شاهد اول صورة لـ الساعدي القذافي في هيئة جديدة

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:59
الساعدي القذافي
الساعدي القذافي

ظهر الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، بعد الإفراج عنه وسفره إلى تركيا الأحد.

وبدا الساعدي في الصورة مبتسما وبلحية طويلة وفق ما تداول المغردون 

وغادر الساعدي القذافي الأراضي الليبية عبر طائرة خاصة من طراز “فالكون 900” تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص إلى تركيا 

 

 

 

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