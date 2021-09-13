شاهد: اول طائرة تجارية تحط في مطار كابول

حطت أول طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، في مطار العاصمة الأفغانية كابل، لأول مرة منذ استيلاء طالبان على السلطة.

كما استقبل مطار كابول ايضا طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل، وهي الأولى أيضا

وذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، أن أول رحلة طيران تجارية أجنبية منذ استيلاء طالبان على الحكم وصلت كابل، الإثنين.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس من على متن الطائرة التي انطلقت صباحاً من إسلام آباد «هناك نحو عشرة ركاب فقط على متن الطائرة، أفراد الطاقم هنا أكبر عدداً من المسافرين».



First foreign commercial flight since Taliban takeover lands in Kabul.



Pakistan International Airlines says it is keen to resume regular commercial services to Afghanistan, but it is too soon to say how frequently flights would operatehttps://t.co/J0Rd8G4irv pic.twitter.com/dQyezKJqlz — AFP News Agency (@AFP) September 13, 2021

وبحسب القناة ذاتها، هبطت اليوم، طائرة تابعة للخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادمة من إسلام أباد في كابل.

وأحضرت الطائرة عمال إغاثة إلى كابل، بحسب تغريدة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقالت الأمم المتحدة إن الخطة تقضي بتسيير رحلات جوية لمدة 5 أيام في الأسبوع من إسلام أباد.

وفي 15 أغسطس/ آب، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.