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شاهد: ايفانكا ترامب على شاطئ ميامي

منشور 13 شباط / فبراير 2021 - 07:13
ايفانكا ترامب على شاطئ ميامي
ايفانكا ترامب على شاطئ ميامي

في اول ظهور علني وبشكل خاص لها، استجمت ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس في عهد أبيها، على أحد شواطئ مدينة ميامي الأمريكية حيث تقيم حاليا مع عائلتها.

وكانت ابنة الرئيس السابق قد انضمت إلى عائلتها أخيرا في فلوريدا بعد مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء ولاية والدها التي أحدثت الكثير من الجدل.

خرجت إيفانكا ترامب إلى الشرفة في منزلها الجديد واستلقت أريكة خاصة، ما لفت أنظار المتابعين الذين التقطوا لها صورا تم تداولها بشكل واسع.

وتظهر ابنة الرئيس الأمريكي السابق بعدة صور التقطت لها في وضعيات مختلفة، حيث تظهر في أغلب الصور ماسكة هاتفها المحمول وفي إحدى الصور تجري مكالمة هاتفية وفي أخرى تقوم بكتابة رسالة.


وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صور إيفانكا ترامب، واصفين المشاهد الملتقطة بالطبيعية والعفوية.


وتظهر إفانكا (39 عاما)، بحسب موقع "footwearnews" بفستان متوسط ​​الطول مخطط باللونين الأحمر والأسود دون أكمام مع خط رقبة، وارتدت نظارات شمسية كبيرة الحجم وقلادة بيضاء.

Family fun: On Sunday, DailyMail.com published exclusive images of Ivanka and her family enjoying their first week in Florida

Fun in the sun! Ivanka beamed as she watched her four-year-old son Theodore play in the sand near the Kushner's new home in Miami

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