شاهد: ايفانكا ترامب على شاطئ ميامي

في اول ظهور علني وبشكل خاص لها، استجمت ايفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي شغلت منصب مستشارة الرئيس في عهد أبيها، على أحد شواطئ مدينة ميامي الأمريكية حيث تقيم حاليا مع عائلتها.

وكانت ابنة الرئيس السابق قد انضمت إلى عائلتها أخيرا في فلوريدا بعد مغادرتها العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد انتهاء ولاية والدها التي أحدثت الكثير من الجدل.

خرجت إيفانكا ترامب إلى الشرفة في منزلها الجديد واستلقت أريكة خاصة، ما لفت أنظار المتابعين الذين التقطوا لها صورا تم تداولها بشكل واسع.

وتظهر ابنة الرئيس الأمريكي السابق بعدة صور التقطت لها في وضعيات مختلفة، حيث تظهر في أغلب الصور ماسكة هاتفها المحمول وفي إحدى الصور تجري مكالمة هاتفية وفي أخرى تقوم بكتابة رسالة.

Ivanka Trump enjoys a relaxing Monday on the balcony of her Miami home https://t.co/wDp6zWH7ac pic.twitter.com/CvG8ESq6PV — Siglov Freudivan (@DerangedRadio) February 8, 2021



وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صور إيفانكا ترامب، واصفين المشاهد الملتقطة بالطبيعية والعفوية.

Yes we should shouldn’t we? Seems we are paying for millionaires @SecretService as they lounge around! https://t.co/MCeZqaD4vz — Letsplay (@Letsplay60) February 8, 2021



وتظهر إفانكا (39 عاما)، بحسب موقع "footwearnews" بفستان متوسط ​​الطول مخطط باللونين الأحمر والأسود دون أكمام مع خط رقبة، وارتدت نظارات شمسية كبيرة الحجم وقلادة بيضاء.