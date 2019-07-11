شاهد بالصور المحكمة الشرعة لداعش في الأنبار

عثرت قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات أمنية عراقية على ما يسمى بـ"المحكمة الشرعية" في ولاية الجزيرة التي كانت يستخدمها عناصر "داعش" الإرهابي.

وقال الحشد في بيان له اليوم الخميس، إن "قوة تابعة لتشكيلاته مسنودة بالقوات الأمنية ضمن عمليات إرادة النصر، تمكنت من العثور على ما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية الجزيرة، ضمن حدود محافظة الأنبار".

وأشارت مديرية الإعلام التابعة للحشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أنه "تم العثور على مواد لوجستية ومسكوكات معدنية خاصة بالتنظيم وبعض سجلات داعش".