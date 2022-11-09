شاهد بالفيديو أردوغان وهو يغني مع الأطفال ويقود القطار

نشر مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فيديو يظهر فيه الرئيس، وهو يغني مع الأطفال، خلال قيادته لأحد القطارات.

وردد أردوغان، كلمات إحدى الاغاني مع الأطفال بشكل جماعي، وهم في قمرة القيادة للقطار، الذي تم افتتاحه بولاية غازي عنتاب.

والفيديو نشر من قبل فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" يوم الأحد الماضي.

وكتب ألطون، على صفحته معلقا على الفيديو: "رئيسنا رجب طيب اردوغان مع الأطفال في غازي عنتاب".

كما نشرت الرئاسة التركية، فيديو يظهر فيه مجموعة من الأطفال وهم يستقبلون أردوغان، خلال نزوله من على سلم الطائرة، ليرحب بهم ويتبادل الحديث معهم، ومن ثم يسمح لهم بالصعود على السلم.

ويرى متابعون للشأن السياسي التركي، أن الفيديوهات التي يظهر فيها اردوغان خلال زياراته وجولاته الأخيرة، تأتي في إطار الحملة الانتخابية له ولحزبه "العدالة والتنمية"، مع اقتراب اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر تنظيمها في يونيو/حزيران 2023

وتعيش تركيا، أجواء سياسية ساخنة، على الرغم من عدم إعلان بدء الحملات الانتخابية رسميا، في ظل تراجع شعبية حزب أردوغان، ومحاولة أحزاب من المعارضة التوافق على مرشح للرئاسة التركية، يكون منافسا قويا لأردوغان.