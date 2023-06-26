شاهد بالفيديو أول ظهور ل "بوتين" بعد أزمة "فاغنر"

نشر الكرملين مقطع فيديو يوثق ظهور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، للمرة الأولى بعد انتهاء تمرد فاغنر.

وخلال كلمة ألقاها بوتين في منتدى شبابي يحمل اسم "مهندسو المستقبل"، أشاد بجهود الشركات في ضمان "الاستدامة الوظيفية" للقطاع الصناعي في روسيا، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة الناجمة عن الظروف الخارجية.



أول ظهور لبوتين في مقطع فيديو نشره #الكرملين بعد انتهاء تمرد فاغنر#العربية pic.twitter.com/CSHC16NQRU — العربية (@AlArabiya) June 26, 2023

وفي مقابلة تلفزيونية رسمية يوم أمس الأحد، أكد بوتين أنه مستمر في التواصل مع مسؤولي وزارة الدفاع الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في نجاح خطط بلاده المتعلقة بـ "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، مع إعطاء أولوية قصوى لتلك العملية العسكرية.

ولم يعلق علنًا على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت متأخر يوم السبت، والذي ساهم في تخفيف التوتر وتجنب سفك الدماء، حيث سمح لمقاتلي فاغنر بالعودة إلى قواعدهم وأجبر زعيمهم يفغيني بريغوجين على الانتقال إلى روسيا البيضاء.

كما أكد بوتين أيضًا أن زيادة إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجات الصراع في أوكرانيا لن تؤثر على التزامات روسيا الاجتماعية تجاه المواطنين الروس، وتم بث هذه التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع مراسل الكرملين بافل زاروبين.

