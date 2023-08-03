شاهد بالفيديو.. الأمن العام السعودي يطارد المتسولين في "جازان"

رصدت كاميرات مراقبة متسولين في شوارع منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، حيث قامت الجهات الأمنية بالتحرك الفوري للقبض عليهم.

وأفاد حساب الأمن العام على تويتر بأن جهود الأمن في منطقة جازان أسفرت عن ضبط عدد من المتسولين، بما في ذلك مخالفين لنظام أمن الحدود وجنسيتهم اليمنية.

وكشف الفيديو المنشور على تويتر عن مخالفة لنظام أمن الحدود من قبل متسولة يمنية تقوم بطلب الصدقات بشكل مباشر من قائدي المركبات، كما تم ضبط متسولة يمنية أخرى تقوم بنفس النشاط أمام المحلات التجارية.

وناشد حساب الأمن العام على تويتر الجمهور بالتعاون مع السلطات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات تسول على الرقم 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى الرقم 999 في باقي مناطق المملكة.

يأتي هذا التوجه الأمني كجزء من جهود الحكومة السعودية لمكافحة ظاهرة التسول والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

ويتواصل الأمن العام في مختلف مناطق المملكة بتنفيذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بهدف توفير بيئة آمنة ومحفزة للجميع.

