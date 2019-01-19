شاهد بالفيديو: تصرف جرئ لفتيات خليجيات مع فنان غربي

التصرف اثار رواد السوشيال

تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة فتيات، وهن يتجمعن حول الفنان التركي أوزجفيت بوراك، خلال وجوده في الكويت.

وأثار المقطع موجة غضب لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتهافت الفتيات من كل صوب لالتقاط الصور مع الفنان التركي واصفين الموقف بالجريء.

وتمت دعوة أوزجفيت بوراك، لحفل عشاء ضخم قيل إنه ضم 80 امرأة فقط الأمر الذي تسبب بغضب واسع بين ناشطين، خاصة مع مظهر النساء اللواتي ظهرن وهن يتدافعن للوقوف بجانب الفنان التركي. بحسب "إرم نيوز".

الأمر لم يختصر على الفتيات الخليجيات، فقامت الفنانة اللبنانية سارة الهاني على البقاء إلى جوار بوراك طوال الوقت، في حفل العشاء، ملتقطة معه مختلف الصور ومقاطع الفيديو.