شاهد بالفيديو.. شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت

تم توثيق مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة طعن رجل لشخص آخر في إحدى صالات الأعراس بالكويت.

في الفيديو، يتجمع عدد من المهنئين والمباركين، وفجأة يتسلل شخص آخر ويستخرج سكينًا حادة من جيبه، ثم يقوم بطعن أحد الأشخاص الواقفين بين الحضور بعنف، ويفر هاربًا.

وأظهر الفيديو مقدار الصدمة الكبير على وجوه الحاضرين، الذين سرعان ما يقومون بالتحرك لمساعدة الشخص المصاب، بينما يحاول البعض الآخر مطاردة الجاني. ووفقًا للصحف المحلية، فإن الجاني هو شقيق الشخص الذي تعرض للطعن.

#وزارة_الداخلية: تم ضبط الجاني في #حادثة_طعن ..وتسجيل قضية الشروع بالقتل



_بعد ورود بلاغ الى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على آخر بأحد الأعراس#الكويت pic.twitter.com/N0vyc1zD1a — اليوم (@alyoom_965) May 30, 2023

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه أن رجال الأمن قاموا بالتعامل مع بلاغ تم تلقيه على هاتف الطوارئ، والذي يفيد بحدوث اعتداء بواسطة سلاح حاد في إحدى حفلات الزفاف.

وأعلنت الوزارة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من القبض على الجاني، وتم تسجيل قضية شروع في القتل ضده.

الإعلام الأمني:

تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، حيث تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً بإدارة مباحث محافظة الفروانية من ضبط الجاني وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة pic.twitter.com/m47SDCZ2xT — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 30, 2023



