شاهد بالفيديو.. شخص يطعن شقيقه خلال حفل زفاف في الكويت

تم توثيق مقطع فيديو صادم يُظهر لحظة طعن رجل لشخص آخر في إحدى صالات الأعراس بالكويت.
في الفيديو، يتجمع عدد من المهنئين والمباركين، وفجأة يتسلل شخص آخر ويستخرج سكينًا حادة من جيبه، ثم يقوم بطعن أحد الأشخاص الواقفين بين الحضور بعنف، ويفر هاربًا.
وأظهر الفيديو مقدار الصدمة الكبير على وجوه الحاضرين، الذين سرعان ما يقومون بالتحرك لمساعدة الشخص المصاب، بينما يحاول البعض الآخر مطاردة الجاني. ووفقًا للصحف المحلية، فإن الجاني هو شقيق الشخص الذي تعرض للطعن.
وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا أعلنت فيه أن رجال الأمن قاموا بالتعامل مع بلاغ تم تلقيه على هاتف الطوارئ، والذي يفيد بحدوث اعتداء بواسطة سلاح حاد في إحدى حفلات الزفاف.
وأعلنت الوزارة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من القبض على الجاني، وتم تسجيل قضية شروع في القتل ضده.