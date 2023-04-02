شاهد بالفيديو.. قذائف روسية حارقة تدمر تحصينات أوكرانية في "أوغليدار"

البوابة - نشرت القناة الروسية على تطبيق "تلغرام"، فيديو جديد يظهر قصف الجيش الروسي لتحصينات القوات الأوكرانية، بالقذائف الحارقة في "أوغليدار".

ووفقا لموقع "روسكايا فيسنا"، فإن المواقع المحصنة جيداً للقوات المسلحة الأوكرانية في أوغليدار، تعرضت لضربة بالقذائف الحارقة.

واشارت وكالة "سبوتنك"، إلى أن التحصينات الأوكرانية أصيبت بقذائف 9إم22إس من قاذفات اللهب غراد.

وأوضحت أن القذائف كانت محشوة بمزيج حارق من المغنيسيوم وثاني أكسيد الحديد.

وتصل درجة حرارة النار، بعد أن تتشكل الحرائق جراء إشعال الخليط، إلى 2300-2700 درجة مئوية.

ونتيجة لذلك، تخترق القذيفة المعادن والخرسانة وغيرها من المواد.