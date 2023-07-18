شاهد بالفيديو لحظة سقوط طائرة روسية ومصرع قائدها

لقي طيار حربي روسي مصرعه اليوم الاثنين، بعدما قفز من طائرته الحربية من طراز Su-25 أثناء تدريباتها فوق بحر Azov، حيث تعرضت الطائرة لعطل في المحرك، مما أدى إلى سقوطها في البحر.

وأكدت وكالة "تاس" الروسية أن المسؤولين المحليين أفادوا بأن الطيار كان على قيد الحياة عندما تم انتشاله من الماء، ولكنه للأسف توفي فيما بعد نتيجة جروحه.

تم بث فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة الهجومية في منطقة "آزوف" بالقرب من السواحل الجنوبية لروسيا وأوكرانيا، وكان الشاطئ المجاور مزدحمًا بالأشخاص في ذلك الوقت.

تسيطر القوات الروسية على تلك المنطقة في "دونيتسك" بأوكرانيا.

سلاح الجو الروسي شهد سلسلة من الحوادث في هذا العام، ويرجع ذلك إلى زيادة عدد الرحلات الجوية في ظل القتال في أوكرانيا. ومن بين هذه الحوادث، تحطمت طائرة MiG-31 في بداية يوليو خلال رحلة تدريبية فوق خليج Avacha في شبه جزيرة Kamchatka في شرق روسيا.

كما تحطمت طائرة روسية من طراز "ميغ 31" في أبريل الماضي في منطقة "مورمانسك" في الشمال الغربي الروسي، وأوضحت المصادر العسكرية الروسية فيما بعد أن الحادث نجم عن اندلاع حريق فجائي على متن الطائرة أثناء الرحلة التدريبية المخططة مسبقًا.

