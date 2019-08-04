شاهد بالفيديو لحظة هروب موقوفين من سجن "القناة" بالعراق

رصدت كاميرا مراقبة في مركز شرطة "القناة" شرقي العاصمة العراقية بغداد، لحظة هروب موقوفين من السجن المذكور خلال فترة تقديم الطعام.

وكشف مصدر في الشرطة العراقية تفاصيل هروب 15 موقوفا من مركز الشرطة، حيث قال إن السجن يضم ما يقارب الـ70 موقوفا، وأثناء تقديم الحرس الطعام لهم أقدم الموقوفون على سحب الحرس وضربهم، وتمكن من الفرار 15 شخصا منهم، أغلبهم موقوفون على ذمة قضايا جرائم مخدرات.

وأضاف أن الآخرين حاولوا الهروب إلا أن حراس المركز قاموا بإطلاق النار وتمكنوا من السيطرة على الوضع وإغلاق بوابات السجن وأكد المصدر أن القوات الأمنية تمكنت لغاية الآن من القبض على ثلاثة من الهاربين.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري أمر أمس السبت بإقالة كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة.