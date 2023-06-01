شاهد: بايدن يسقط ارضا في حفل تخريج طلاب القوات الجوية

شهد حفل تخريج طلاب من القوات الجوية الاميركية سقوط الرئيس جو بايدن بشكل عنيف على خشبه المسرح بعد الانتهاء من تسليم الشهادات للمتخرجين

سقوط الرئيس بايدن خلال مشاركته في حفل تخريج طلاب من القوات الجوية. pic.twitter.com/1pHRUfRBa6 — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) June 1, 2023

وهرع افراد الامن والحرس الشخصي للرئيس لالتقاطه من على خشبه المسرح ويبدو انه لم يتاثر بل نهض بمساعدتهم لكنه حمل ثغرة على خشبة المسرح مسؤولية سقوطه باشارته اليها

وهذه ليست المرة الاولى التي يتعثر فيها الرئيس الثمانيني لاقوى دولة في العالم، فقد سقط اكثر من مرة من على سلم الطائرة اثناء رحلاته كذلك سقط خلال قيادته دراجته الهوائية بالقرب من منزله الشاطئي في ولاية ديلاوير في يونيو 2022

وعلى الرغم من صموده جسديا، الا ان للرئيس الاميركي سقطات اخرى، فقد تلعثم مرات في خطاباته كما انه سمى زعماء لدول ليست دولهم وهو ما اعطى مبررات للمعارضة لانتقاده واعتباره غير قادر على ادارة البلاد