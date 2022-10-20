شاهد: بوتين يحمل الكلاشينكوف خلال تفقدة مركز تدريب عسكري

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراكز تدريبات المجندين في منطقة ريازان ضواحي، حيث قام بممارسة الرماية بواسطة سلاح كلاشينكوف الفردي الروسي الشهير

وهذه اول مرة يزور فيها بوتين مراكز تدريب التعبئة الجزئية التي اقرها بمرسوم رئاسي في 21 سبتمبر/أيول الماضي ، حيث تفقد منصة لاطلاق النار، وشارك في عملية الرماية حيث انبطح أرضا أسفل شبكة تمويه عسكرية، وأمسك بالسلاح الرشاش وأطلق منه النار.

رافق بوتين خلال الزيارة، وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو وعدد من كبار الضباط العسكريين

واعلن الرئيس الروسي عن تعبئة جزئية لقواته المسلحة في سياق الحرب التي تشنها القوات الروسية على اوكرانيا ، تحولت وفق تاكيدات موسكو الى حرب بين روسيا والناتو الذي يقدم الدعم والسلاح الى كييف

وقالت موسكو انه تم حتى تعبئة 222 ألف شخص حاليا تم ارسال 16 ألفا منهم الى جبهات المعارك في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي

600 طلقة لكل متدرب روسي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية ان كل متدرب سيستخدم 600 طلقة وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو، أن "التعبئة الجزئية جاءت نتيجة الحاجة للعنصر البشري، في السيطرة على خط الجبهة البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة من أوكرانيا"، ونص مرسوم التعبئة الجزئية على استدعاء 300 ألف شخص