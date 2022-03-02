شاهد: تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

شهدت منطقة سومي، الواقعة شمال شرقي أوكرانيا، الثلاثاء، أول عملية تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الاسرى : 5 مقابل 1

وقال رئيس الإدارة الحكومية في منطقة سومي، دميترو زيفيتسكي، في بيان له، إن العملية تمت بنجاح وفصل بالقول "شهدت أول عملية تبادل أسرى.. شملت خمسة عناصر من قوات الدفاع الأوكرانيين مقابل ضابط شرطة عسكرية روسية".

ممر اخضر لتبادل الاسرى

وعن تفاصيل عملية التبادل، أشار زيفيتسكي إلى أنه تمت إتاحة "ممر أخضر" لمعدات العدو؛ من أجل تنفيذ تبادل الأسرى، تم تنظيمه بأمر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ونشر المسؤول الأوكراني أسماء العناصر الخمسة الذين تضمنتهم عملية تبادل الأسرى، وهم من مواليد مناطق مختلفة في أوكرانيا.

ولا يعرف حتى الان العدد الدقيق للاسرى او القتلى في الجانبين، وتحدثت وسائل اعلام روسية عن استسلام العشرات من حرس الحدود الاوكراني ورفضهم العودة الى صفوف الجيش ، فيما عرض الرئيس فلاديمير زيلنسكي مكافآت مالية مجزية وعفو عام على كل من يستسلم من الجيش الروسي