شاهد: تحطم مقاتلة إسبانية في البحر

تحطمت مقاتلة اسبانية في البحر وقتل طيارها أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية أن مقاتلة تابعة لها تحطمت، واعلنت العثور على جثة في البحر يعتقد أنها لطيار المقاتلة المنكوبة من طراز C-101 محلية الصنع

ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.