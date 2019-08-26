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شاهد: تحطم مقاتلة إسبانية في البحر

منشور 26 آب / أغسطس 2019 - 04:13
 ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.
 ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.

تحطمت مقاتلة اسبانية في البحر وقتل طيارها أثناء تنفيذها تحليقا تدريبيا قبالة سواحل البلاد الجنوبية الشرقية

وقالت وزارة الدفاع الإسبانية أن مقاتلة تابعة لها تحطمت،  واعلنت العثور على جثة في البحر يعتقد أنها لطيار المقاتلة المنكوبة من طراز C-101 محلية الصنع

 ويتداول في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطم المقاتلة قبالة ساحل "لا مانغا" السياحي.

 

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